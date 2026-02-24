Питання перехідного періоду для українців після завершення дії тимчасового захисту у Німеччині поки що залишається відкритим – він буде, проте невідомо, скільки він триватиме та на яких умовах, пише DW.
Що слід знати українським біженцям у Німеччині?
Про те, що Німеччина поки що не має планів на впровадження спеціального статусу для українців, заявив у Берліні Ганс-Ульріх Бенра, керівник групи з питань України у Федеральному міністерстві внутрішніх справ.
У Німеччині українці можуть мати різні дозволи на проживання – і Берлін вже закликає тих біженців, що хотіли б залишитися у країні й надалі, змінювати свій статус самостійно. При цьому затягувати з цим не варто, адже наплив заяв до різних відомств в останній момент призведе до сповільнення опрацювання документів, адже установи вже зараз працюють на межі можливостей.
Отримати інший статус та право на проживання у Німеччині можуть, наприклад, кваліфіковані фахівці – але для цього потрібно працювати та знати німецьку мову. Значно складніше залишитися після завершення війни у Німеччині буде людям, що працюють у низькооплачуваному секторі, або ж не працюють взагалі.
Наразі в Німеччині проживає 1,3 мільйона українських біженців – це найбільше в усій Європі, пише People in Need.
Що ще слід знати українцям за кордоном?
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців, тож біженці там зберігають право на проживання, освіту та роботу.
Але після 2027 року українці, що отримали тимчасовий захист в ЄС, повинні будуть перейти на національні дозволи на проживання – вони залежатимуть від законодавства кожної конкретної країни.