Балеарські острови, до яких належать улюблені усіма Майорка, Менорка та Ібіца, вже зовсім скоро можуть обмежити кількість туристів, що можуть відвідувати острови щороку, пише Express.

Чому на Балеарських островах вводять суворі правила?

Опозиційна партія островів PSOE 17 лютого представляє парламенту пропозицію щодо встановлення максимальної кількості туристів, що можуть відвідувати острови за рік. Зокрема, наразі обмеження планують встановити на 17,8 мільйона туристів на рік. Саме стільки мандрівників відвідало Балеарські острови у 2023 році.

Натомість 2024 року кількість туристів значно зросла – аж до 18,7 мільйона туристів, а 2025 року й взагалі перевищила 19 мільйонів. Загальна ж чисельність людей, що проживають на островах, становить лише 1,2 мільйона людей.

Згідно з планами, що пропонуватимуть парламенту, партія також працюватиме окремо з радами кожного острова, аби визначити відповідне обмеження кількості туристів там, а також посилити контроль за незаконним житлом.

Втім, цей план зараз розглядають як "політичний маневр", пише Majorca Daily News. Жодних практичних аспектів плану ще не опублікували – ані дата, коли нові обмеження наберуть чинності, ані спосіб, у який влада островів зможе взагалі забезпечити подібні обмеження.

Надмірний туризм – це вже досить давня проблема на островах в Іспанії – і протягом останніх кількох років у країні регулярно відбуваються антитуристичні протести. Зокрема, тільки 2025 року 5000 мешканців Майорки вийшли на вулиці, аби заявити про проблеми, які спричиняють туристи.

