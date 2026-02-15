Чимало людей переїжджають в Іспанію, аби жити у кліматі з 300 сонячними днями у році – і вірять, що зима в країні не надто відрізняється від літа. Втім, це не так, повідомляє daridari.n.

Яка насправді зима в Іспанії?

Українка, що переїхала до Іспанії, спершу думала, що взимку там буде дуже тепло – тому й не брала з собою багато теплого одягу. Втім, це виявилося великою помилкою – адже зрештою їй знадобилися не лише кофти та штани, але й пальто, шарф, рукавиці та шапка.

Та насправді взимку і восени тут доволі холодно. Температура опускається до 4 градусів, а через тонкі стіни та вікна в квартирі ще холодніше, ніж на вулиці,

– поділилася дівчина.

Окрім того, в Іспанії більшість квартир не мають опалення – тож в будинках може бути страшенна холоднеча, пише Euro Weekly News. Не допомагає і те, що в багатьох іспанських квартирах кладуть плитку на підлогу, а взимку вона дуже швидко стає холодною.

Водночас іспанці, за словами українки, легко мерзнуть і починають вдягати куртки ще тоді, коли на вулиці тримається температура +20.

