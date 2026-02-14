Українка, на ім'я Світлана вже понад 3 роки живе у Люксембурзі разом із трьома дітьми. Про свій досвід життя за кордоном вона розповіла на сторінці в інстаграмі з ніком @family_mishki.

Як українка живе у Люксембурзі?

Жінка зізналася, що за цей час не стала “закоханою” у країну, однак безмежно вдячна їй за підтримку та безпеку, які вона отримала під час війни. У своєму зверненні жінка зазначила, що її дивує критика з боку деяких українців, які перебувають у безпечних країнах, але говорять про них негативно.

Мене, якщо чесно, дивують ті українці, які живуть у безпечних країнах і потім на ці країни кажуть недобре. Ми вже 3,5 роки живемо в Люксембурзі і буду відверта: я не закохана в цю країну… Але є те, за що я вдячна безмежно,

– сказала Світлана.

Насамперед, за словами українки, це безпека для її родини. Світлана розповіла, що найбільше цінує можливість жити без страху за дітей. Також українка відзначила, що Люксембург дає можливості й дорослим – пройти курси, навчання та спробувати побудувати нове життя.

Цікаво! Як пише luxtimes.lu, понад 4 200 українців перебувають у Люксембурзі під тимчасовим захистом станом на 2025 рік. Цей статус дозволяє їм легально жити та працювати в країні. При цьому приблизно 1 000 людей, які приїхали після початку повномасштабної війни, уже залишили Люксембург. Однак невідомо, чи вони повернулися до України або переїхали в інші країни.

Якою була реакція соцмереж?

Під відео Світлани українці почали активно обговорювати тему ставлення до біженців у різних країнах Європи. Деякі користувачі погодилися з її словами про вдячність до країни, яка прихистила біженців.

У яких країнах Європи українських біженців поменшало?

Станом на кінець 2025 року 4,35 мільйонів українців мали статус тимчасового захисту в ЄС. Однак останнім часом кількість українських біженців зменшилася у Франції, Естонії, Латвії та Бельгії.