Протягом останнього місяця кількість біженців з України в ЄС збільшилася на 24 657 осіб – тобто на 0,6%, пише Євростат.
В яких країнах Європи біженців побільшало?
З 2022 року найбільше біженців прийняли такі три країни:
- Німеччина – 1 250 620 людей;
- Польща 00 969 240;
- Чехія – 393 055 осіб.
Відтак Німеччина прийняла 28,7% від загальної кількості українських біженців у ЄС. За останній місяць також найбільше українців приїхали саме до Німеччини – зокрема 9 620 осіб. Також популярність мали Іспанія (2235 людей) та Румунія (2160 осіб).
Водночас Чехія має найбільшу кількість українців на тисячу осіб місцевого населення – 36, пише Forbes.
З яких країн ЄС українці їдуть?
А ось в чотирьох несподіваних країнах кількість українців за останній місяць зменшилася. Зокрема, найбільше біженців поїхали з:
- Франція – 1250 українців;
- Естонія – 470 осіб;
- Латвія – 160;
- Бельгія – 60 осіб.
Що ще потрібно знати українцям за кордоном?
Тим часом у Литві українці відтепер простіше можуть отримати місцеві водійські права.