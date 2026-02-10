Втім, цьогоріч за щорічним Глобальним індексом виходу на пенсію за 2026 рік, найкращою країною став досить несподіваний кандидат, пише International Living.

Вихід на пенсію за кордоном – це не лише мрія, але й рішення, що може повністю змінити життя. Але до вибору країни слід поставитися дуже відповідально. Щороку Глобальний індекс виходу на пенсію оцінює країни Європи за різними критеріями – клімат, охорона здоров'я, вартість життя, візи та житло, пише Express.

І якщо раніше Іспанія та Португалія і справді займали провідні позиції як практично ідеальні країни для виходу на пенсію, то цьогоріч їх потіснила несподівана Греція, піднявшись з сьомого місця одразу на перше.

Греція – це не лише про м'який, приємний клімат, але й про неквапливе ставлення до життя, міцну спільноту людей та щоденний зв'язок з природою. Поступово ці елементи проникають у повсякденне життя, і зрештою саме Греція стає країною, де можна відчути себе найбільш комфортно.

Більша частина Греції може, як і Іспанія, похвалитися понад 300 сонячними днями на рік. Літо спекотне та вологе, але особливий сюрприз приносить зима. Зазвичай у листопаді туристи вже починають покидати країну, а ресторани закриваються на міжсезоння.

Втім, температура рідко опускається нижче, ніж до 10 градусів. Щомісячні витрати – це приблизно 2900 – 3000 євро на місяць.

Оренда скромної двокімнатної квартири у Греції обійдеться приблизно у 600 – 800 євро на островах, а на материку гарне житло можна знайти і за 300 – 600 євро.

Цікаво! Один з факторів, що робить Грецію особливо привабливою для експатів – це оновлення програми "Золота віза" – вона дозволяє іноземцям отримати право на проживання шляхом інвестицій у нерухомість в розмірі 250 000 євро – і це робить її однією з найдоступніших програм у Європі.

