В течение последнего месяца количество беженцев из Украины в ЕС увеличилось на 24 657 человек – то есть на 0,6%, пишет Евростат.
В каких странах Европы беженцев стало больше?
С 2022 года больше всего беженцев приняли такие три страны:
- Германия – 1 250 620 человек;
- Польша 00 969 240;
- Чехия – 393 055 человек.
Поэтому Германия приняла 28,7% от общего количества украинских беженцев в ЕС. За последний месяц также больше всего украинцев приехали именно в Германию – в частности 9 620 человек. Также популярность имели Испания (2235 человек) и Румыния (2160 человек).
В то же время Чехия имеет наибольшее количество украинцев на тысячу человек местного населения – 36, пишет Forbes.
Из каких стран ЕС украинцы уезжают?
А вот в четырех неожиданных странах количество украинцев за последний месяц уменьшилось. В частности, больше всего беженцев уехали из:
- Франция – 1250 украинцев;
- Эстония – 470 человек;
- Латвия – 160 человек;
- Бельгия – 60 человек.
Что еще нужно знать украинцам за рубежом?
Одна страна Европы в 2026 году признана лучшей для выхода на пенсию лучшей для выхода на пенсию – и впервые за несколько лет пальму первенства забрала не Испания.
Между тем в Литве украинцы отныне проще могут получить местные водительские права.