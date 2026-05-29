Турция и Греция уже достаточно давно борются за звание самого доступного отдыха в Европе – но в 2026 году баланс сил начинает понемногу меняться, пишет Euronews.

Где дешевле отдыхать – в Турции или Греции?

Турция в этом году все еще предлагает одни из самых выгодных туров по системе "все включено". Вот только инфляция в стране постоянно растет, и поэтому несколько самых популярных курортов уже не такие доступные, как прежде. И поэтому даже туристы из самой Турции в последние годы все чаще выбирают для отдыха не свою страну, а Грецию.

Туризм между Грецией и Турцией действительно утроился – но только в одном направлении. Сами же греки все чаще избегают высоких турецких цен. А вот греческое консульство только в Стамбуле выдает по 1300 виз в день, и большинство из них – многократные.

Турецкие туристы используют их не только для того, чтобы отдохнуть на греческих островах, но и для шопинга – ведь и продукты, и одежда и другие товары дешевле за рубежом.

Но означает ли это, что украинским туристам дешевле поехать в Грецию, а не в Турцию? Оказывается, не совсем. В ежегодном отчете Post Office Travel Money исследователи проанализировали основные курорты в Европе по цене 10 самых необходимых вещей во время путешествия – напитки, закуски, обеды, ужины, солнцезащитный крем и тому подобное.

И курорт Мармарис в Турции оказался самым дешевым направлением в целом – он даже опередил победителя 2025 года – Солнечный берег в Болгарии. Турецкая лира сейчас особенно слабая – и это значит, что путешественники могут позволить себе больше (сейчас 1 турецкая лира равна 0,96 гривны).



В Турции все еще дешевле, чем в Греции / Фото Pexels

Впрочем, несколько греческих островов также остаются невероятно дешевыми – особенно Крит, Родос и Кос. А последние данные показывают, что на Крите цены упали аж на 8% по сравнению с предыдущим годом.

А куда ехать в этом году не стоит?

Между тем несколько очень популярных курортов, в том числе и Тенерифе, попали в некий "запретный список" от издания Fodor. Там чрезмерный туризм разрушает экологию и оказывает очень большое давление на местное население. Вот кто в списке: