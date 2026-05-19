Туризм – это не только источник прибыли для городов или целых стран. Часто он также оказывает значительное давление на природу и местных людей – и именно места, где это давление наибольшее, попадают в ежегодный список от Fodor`s travel.
Интересно Отмечены "голубым флагом": вот какие европейские пляжи признаны лучшими в 2026 году
Почему города попадают в "запретный список"?
Прежде всего в издании предупреждают, что "запретный список" – это не призыв к бойкоту популярных туристических городов. Его целью является освещение локаций, где туризм оказывает слишком большое давление и на людей, и на землю.
Поэтому, в список ежегодно попадают места, где:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- слишком много туристов;
- хрупкие экосистемы;
- есть общины, уставшие от количества путешественников.
В целом же в списке часто оказываются места, где туризм ставят превыше всего.
Какие города стоит пересмотреть для поездки в 2026?
Канарские острова
Острова на фотографиях выглядят идеально, как с открытки – но за этим красивым фасадом скрывается большое давление на местных жителей. Только за первую половину 2025 года архипелаг принял более 7,8 миллиона посетителей, а это на 5% больше, чем в прошлом году.
Только в мае тысячи жителей Тенерифе, Гран-Канарии и Лансароте вышли на улицы под лозунгом "Canarias tiene un límite", что означает "У Канарских островов есть граница".
На Канарских островах очень много туристов / Фото Pexels
Из-за большого количества туристов возникают проблемы и с транспортом, и с жильем, а природные пространства постоянно страдают, что приводит к тревожным потерям биоразнообразия.
Изола Сакра
Об этом небольшом итальянском острове, вероятно, не слышало немало туристов – а все же он страдает от нового проекта порта, что одобрила Италия. Планы швартовать там одни из крупнейших круизных лайнеров мира уже сейчас вызывают гнев и у местных жителей, и у защитников окружающей среды.
Изола Сакра – это тихий прибрежный район в городе Фьюмичино, всего в 45 километрах от Рима. А запланированный порт будет включать причалы для примерно 1000 небольших лодок и пирс для мегакруизных лайнеров, которые могут перевозить до 6000 пассажиров.
Монмартр
В этом известном районе Парижа мечтают побывать миллионы туристов – но за этой популярностью кроется перенаселенность и стремительный рост цен на жилье и аренду, пишет Express. Каждый год Монмартр посещают 11 миллионов человек – даже больше, чем Эйфелеву башню.
Местные жители уже сравнивают район с "парком развлечений".
Раньше мы говорили: "Это замечательный район, здесь есть туризм, но он является частью повседневной жизни", а теперь мы говорим: "Есть туризм, и мы из-за него страдаем",
– рассказала Анн Реноди, президент ассоциации "Жить на Монмартре".
Вот какие еще локации вошли в запретный список:
- Антарктида.
- Национальный парк Глейшер в США.
- Мехико в Мексике.
- Момбаса в Кении.
Куда туристам поехать взамен?
Если вы устали от толп туристов, можно отправиться в живописные города Европы, где их пока совсем немного. Издание National Geographic выбрало 8 недооцененных локаций, которые точно стоит посетить в 2026 году. Вот они:
- Тулуза (Франция);
- Тбилиси (Грузия);
- Корк (Ирландия);
- Бильбао (Испания);
- Понта-Делгада (Португалия);
- Гданьск (Польша);
- Триест (Италия);
- Любляна (Словения).