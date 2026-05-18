в 2026 году Средиземноморье сохранило за собой статус самого желанного для отдыха – при этом Испания забрала наибольшее количество Голубых флагов. Но еще одна страна уже дышит ей в спину, пишет Euronews.

Интересно Барселона удвоит туристический налог для одного типа туристов, и это только начало

Чем особенна награда "Голубой флаг"?

Награда "Голубой флаг" – это одна из важнейших наград, которую может получить пляж или побережья, или пристань для яхт. Она отмечает устойчивый туризм, а также строго оценивает несколько критериев, пишет Blue Flag. В частности:

качество воды;

доступность;

службы безопасности и спасателей;

чистота и управление отходами;

защита окружающей среды.

Туристические аналитики замечают, что награда с годами имеет все большее значение – ведь для туристов становится важным, каких именно экологических стандартов придерживаются их любимые места отдыха.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



Пляжи должны соответствовать нескольким требованиям, чтобы получить награду / Фото Pexels

Какие пляжи отмечены "Голубым флагом" 2026 года?

Последние результаты программы показывают, что Испания установила новый исторический рекорд по количеству качественных пляжей – "Голубой флаг" получили всего 794 локации, и из них 677 – организованные пляжи.

С 2025 года количество наград выросло на 44. Больше всего роскошных пляжей в регионах Валенсия, Андалусия и Галисия.

Тем временем подбирается к Испании по количеству наград Греция – там 657 пляжей признаны невероятно удобными для отдыха.

Вот какие еще страны попали в рейтинг:

Турция – 625 пляжей с наградами;

Италия – 525 локаций;

Португалия – 438 Голубых флагов.

Какие есть правила на пляжах в Испании?

Для того, чтобы достичь такого большого количества пляжей, отмеченных "Голубым флагом", Испания прибегает к достаточно жестким действиям – даже если они не всегда нравятся туристам. Например, на популярном острове Ферментера до 2029 года должны забрать почти тысячу шезлонгов и зонтиков.

Это должно не только уменьшить количество туристов на пляжах, но и поможет сохранить природу. А вот те зонтики и шезлонги, что все же можно будет оставить на береговой линии, должны будут отвечать строгим экологическим требованиям.