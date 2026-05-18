2026 року Середземномор'я зберегло за собою статус найбільш бажаного для відпочинку – при цьому Іспанія забрала найбільшу кількість Блакитних прапорів. Але ще одна країна вже дихає їй у спину, пише Euronews.

Чим особлива нагорода "Блакитний прапор"?

Нагорода "Блакитний прапор" – це одна з найважливіших відзнак, яку може отримати пляж чи узбережжя, або ж пристань для яхт. Вона відзначає сталий туризм, а також суворо оцінює кілька критеріїв, пише Blue Flag. Зокрема:

якість води;

доступність;

служби безпеки та рятувальників;

чистота та управління відходами;

захист навколишнього середовища.

Туристичні аналітики помічають, що нагорода з роками має все більше значення – адже для туристів стає важливим, яких саме екологічних стандартів дотримуються їхні улюблені місця відпочинку.

Пляжі мають відповідати кільком вимогам, щоб отримати нагороду / Фото Pexels

Які пляжі відзначені "Блакитним прапором" 2026 року?

Останні результати програми показують, що Іспанія встановила новий історичний рекорд за кількістю якісних пляжів – "Блакитний прапор" отримали загалом 794 локації, і з них 677 – організовані пляжі.

З 2025 року кількість нагород зросла на 44. Найбільше розкішних пляжів у регіонах Валенсія, Андалусія та Галісія.

Тим часом підбирається до Іспанії за кількістю нагород Греція – там 657 пляжів визнані неймовірно зручними для відпочинку.

Ось які ще країни потрапили до рейтингу:

Туреччина – 625 пляжів з нагородами;

Італія – 525 локацій;

Португалія – 438 Блакитних прапорів.

Які є правила на пляжах в Іспанії?

Для того, аби досягнути такої великої кількості пляжів, відзначених "Блакитним прапором", Іспанія вдається до досить жорстких дій – навіть якщо вони не завжди подобаються туристам. Наприклад, на популярному острові Ферментера до 2029 року мають забрати майже тисячу шезлонгів та парасольок.

Це має не лише зменшити кількість туристів на пляжах, але й допоможе зберегти природу. А ось ті парасольки та шезлонги, що все ж можна буде залишити на береговій лінії, муситимуть відповідати суворим екологічним вимогам.