Як повідомляє The Independent, до 2029 року з пляжів острова мають прибрати 681 шезлонг і 339 парасольок.

Також під заборону потраплять деякі допоміжні конструкції, зокрема ящики для зберігання пляжного інвентарю.

Де саме стане менше шезлонгів?

Нові правила стосуватимуться одразу кількох відомих пляжів Форментери, серед яких:

Каваль-д'ен-Боррас;

Сес-Ільєтес;

Левант;

Ес-Пухольс;

Ес-Копінар.

Саме ці місця щороку приймають тисячі туристів з усього світу та вважаються одними з найкрасивіших пляжів Іспанії. Водночас повністю відмовлятися від пляжного сервісу влада не планує. На острові залишать 1169 шезлонгів та 589 парасольок, однак вони повинні відповідати новим суворим екологічним критеріям.



На популярному іспанському острові оголосили війну шезлонгам на пляжах / Фото Unsplash

Чому Форментера вводить нові правила?

Місцева влада пояснює, що головна мета нововведень – захист берегової лінії та збереження природного середовища острова. Останніми роками Форментера, як і багато інших популярних курортів Європи, стикається з наслідками надмірного туризму:

перенавантаженням пляжів;

ерозією узбережжя;

великою кількістю комерційної інфраструктури;

погіршенням екологічного стану.

Саме тому влада поступово скорочує кількість об'єктів на пляжах та посилює контроль за використанням прибережних територій.

Яка ситуація в Європі?

Форментера – не єдиний курорт, який почав боротися з надмірною забудовою та великою кількістю шезлонгів. Як пише Euronews, раніше нові суворі правила для пляжів запровадила й Греція. Там влада почала жорсткіше контролювати розміщення лежаків та комерційних зон біля моря. Зокрема, на частині пляжів країни:

обмежують кількість шезлонгів;

забороняють забудову;

збільшують вільні громадські зони для туристів.

Це свідчить про те, що європейські курорти дедалі частіше намагаються знайти баланс між прибутками від туризму та збереженням природи, адже надмірне навантаження вже починає загрожувати популярним туристичним локаціям.

Раніше ми писали, що Барселона подвоїть туристичний податок для круїзних лайнерів, що зупиняються менше ніж на 12 годин. Також місто планує зменшити кількість терміналів у порту з семи до п'яти та вводить нові податки для туристичних автобусів.