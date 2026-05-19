Туризм – це не лише джерело прибутку для міст чи цілих країн. Часто він також чинить значний тиск на природу та місцевих людей – і саме місця, де цей тиск найбільший, потрапляють у щорічний список від Fodor`s travel.

Чому міста потрапляють у "заборонений список"?

Передусім у виданні попереджають, що "заборонений список" – це не заклик до бойкоту популярних туристичних міст. Його метою є висвітлення локацій, де туризм чинить надто великий тиск і на людей, і на землю.

Відтак, у список щороку потрапляють місця, де:

надто багато туристів;

крихкі екосистеми;

є громади, що втомилися від кількості мандрівників.

Загалом же у списку часто опиняються місця, де туризм ставлять понад усе.

Які міста варто переглянути для поїздки у 2026?

Канарські острови

Острови на фотографіях виглядають ідеально, наче з листівки – але за цим гарним фасадом ховається великий тиск на місцевих мешканців. Лише за першу половину 2025 року архіпелаг прийняв понад 7,8 мільйона відвідувачів, а це на 5% більше, ніж торік.

Тільки у травні тисячі мешканців Тенерифе, Гран-Канарії та Лансароте вийшли на вулиці під гаслом "Canarias tiene un límite", що означає "У Канарських островів є межа".



На Канарських островах дуже багато туристів / Фото Pexels

Через велику кількість туристів виникають проблеми й з транспортом, і з житлом, а природні простори постійно страждають, що призводить до тривожних втрат біорізноманіття.

Ізола Сакра

Про цей невеликий італійський острів, певно, не чуло чимало туристів – а все ж він страждає від нового проєкту порту, що схвалила Італія. Плани швартувати там одні з найбільших круїзних лайнерів світу вже зараз викликають гнів і в місцевих мешканців, і у захисників довкілля.

Ізола Сакра – це тихий прибережний район у місті Ф'юмічіно, всього за 45 кілометрів від Риму. А запланований порт включатиме причали для приблизно 1000 невеликих човнів та пірс для мегакруїзних лайнерів, що можуть перевозити до 6000 пасажирів.

Монмартр

У цьому відомому районі Парижа мріють побувати мільйони туристів – але за цією популярністю криється перенаселеність і стрімке зростання цін на житло та оренду, пише Express. Щороку Монмартр відвідують 11 мільйонів людей – навіть більше, ніж Ейфелеву вежу.

Місцеві мешканці вже порівнюють район з "парком розваг".

Раніше ми казали: "Це чудовий район, тут є туризм, але він є частиною повсякденного життя", а тепер ми кажемо: "Є туризм, і ми через нього страждаємо",

– розповіла Анн Реноді, президентка асоціації "Жити на Монмартрі".

Ось які ще локації увійшли до забороненого списку:

Антарктида. Національний парк Глейшер у США. Мехіко в Мексиці. Момбаса у Кенії.

Куди туристам поїхати натомість?

Якщо ви втомилися від натовпів туристів, можна відправитися у мальовничі міста Європи, де їх поки що зовсім небагато.