Отель Sassongher в итальянских Альпах – это роскошный комплекс, где за воду к блюду придется заплатить отдельно, даже если уже потратили там сотни и тысячи евро, пишет Corriere della Alto Adige.

Интересно Эта европейская страна готова заплатить за то, чтобы иностранцы поели местную еду

В этом на собственном опыте убедилась туристка, отдыхавшая в отеле на рождественские праздники 2019 – 2020 годов и оставила в отеле 5700 евро за пакет с полупансионом без напитков.

Чем осталась недовольна женщина?

Поскольку напитки не были включены в пакет туристки, она неоднократно просила персонал принести ей обычный стакан воды из-под крана к ее блюдам – но каждый раз ей отказывали. Вместо этого предлагали только минеральную воду в бутылках, что стоила 7 евро за 0,75 литра.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В конце концов туристка приняла решение подать судебный иск – дело сначала пошло к мировому судье в Риме, а тогда женщина еще и обжаловала решение в апелляции. В конце концов она дошла до Верховного кассационного суда – и на всех этапах суды становились на сторону отеля.

В иске женщина утверждала, что право на доступ к питьевой воде – базовое, и в нем ей в отеле отказали. Она также отмечала,, что вода – это природный ресурс и универсальное право человека, а минимальный доступ к ней всегда должен быть гарантирован.

А подачу воды из-под крана она вообще считала стандартной ресторанной практикой, за которую не нужно отдельно доплачивать. А за моральные переживания и дополнительные расходы женщина хотела получить компенсацию в размере 2700 евро.

Что решил суд?

Впрочем, суд отклонил требования туристки – оказывается, в итальянском законодательстве совсем нет норм, обязывающих рестораны, или гостиницы подавать воду из-под крана клиентам. А если клиент не хочет покупать бутилированную воду, он может самостоятельно обеспечить себя питьевой водой.

Кассационный суд подтвердил: заведение не обязано предоставлять посетителям питьевую воду из-под крана. Если человек хочет – он может самостоятельно воспользоваться ею,

– заявил юрист отеля.

Впрочем, дело здесь не в мелочности отеля: многие из них сознательно отказываются от подачи водопроводной воды, чтобы избежать всех возможных претензий и проблем, связанных с ее качеством.

О чем еще стоит знать туристам перед поездкой в Европу?

В Италии, а также в Австрии, путешественникам могут не только отказать в воде из-под крана, но еще и заставить доплатить деньги за то, что они решат разделить одно блюдо на двоих. Эта необычная для украинцев практика становится все более распространенной в Европе.

Отельеры и рестораторы считают, что это несправедливо, когда два человека берут только одну порцию на двоих, но при этом занимают два места в заведении.