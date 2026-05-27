Родителям, подбирающим для ребенка имя в Польше, важно помнить, что далеко не каждое имя примут в ЗАГСе, пишет InPoland.

Какое имя просят не выбирать для ребенка в Польше?

Эксперты из Совета польского языка регулярно рассматривают предложения по именам, что подают родители. Там прежде всего анализируют, приведет ли имя, которое хотят дать ребенку, к насмешкам, или же содержит ли оно признаки непристойности.

И одно имя, что очень часто вызывает сомнения у чиновников – это Нара.

Это имя – лаконичное и современное и происходит из Японии, где так называют не только девочек, но и мальчиков. Происхождение имени тесно связано с городом Нара, что в VIII веке был столицей страны. А в японской культуре это имя связано с уважением к земле, историей и сильным чувством идентичности.

Вот только в Польше чиновники опасаются, что польское значение этого слова в повседневном общении может привести к сарказму и шуткам со стороны сверстников. В Польше слово используется как сокращение популярной фразы na razie, что используют во время прощания.



И несмотря на предостережения экспертов, это имя все же есть в официальных государственных базах данных – и официальная статистика показывает, что сейчас это имя имеют 16 женщин в стране.

Какие еще правила выбора имен существуют в Польше?

И имя Нара – не единственное, которое критикуют в Совете польского языка.

При поиске имени для ребенка следует стремиться согласовать свободный выбор с традициями и общечеловеческими тенденциями. [...] Имена [...], производные от общеупотребительных слов, таких как антенна, василек, гвоздика, куколь, соната, сонатина (antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina) и т.д., не следует давать,

– заявили там.

Кроме того, имена детей не могут происходить от общеупотребительных слов, и в том числе географических названий. Также они не могут звучать, как уменьшительные, и вызывать негативные ассоциации.