Батькам, що підбирають для дитини ім'я у Польщі, важливо пам'ятати, що далеко не кожне ім'я приймуть у РАЦСі, пише InPoland.

Яке ім'я просять не обирати для дитини у Польщі?

Експерти з Ради польської мови регулярно розглядають пропозиції щодо імен, що подають батьки. Там передусім аналізують, чи призведе ім'я, яке хочуть дати дитині, до глузувань, або ж чи містить воно ознаки непристойності.

І одне ім'я, що дуже часто викликає сумніви у чиновників – це Нара.

Це ім'я – лаконічне та сучасне та походить з Японії, де так називають не лише дівчаток, але й хлопчиків. Походження імені тісно пов'язане з містом Нара, що у VIII столітті було столицею країни. А у японській культурі це ім'я пов'язане з повагою до землі, історією та сильним почуттям ідентичності.

Ось тільки у Польщі чиновники побоюються, що польське значення цього слова у повсякденному спілкуванні може призвести до сарказму та жартів з боку однолітків. У Польщі слово використовується як скорочення популярної фрази na razie, що використовують під час прощання.



І попри застереження експертів, це ім'я все ж є в офіційних державних базах даних – і офіційна статистика показує, що наразі це ім'я мають 16 жінок у країні.

Які ще правила вибору імен існують у Польщі?

Та ім'я Нара – не єдине, яке критикують у Раді польської мови.

Під час пошуку імені для дитини слід прагнути узгодити вільний вибір з традиціями та загальнолюдськими тенденціями. […] Імена […], похідні від загальновживаних слів, таких як антена, волошка, гвоздика, кукіль, соната, сонатина (antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina) тощо, не слід давати,

– заявили там.

Окрім того, імена дітей не можуть походити від загальновживаних слів, і в тому числі географічних назв. Також вони не можуть звучати, як зменшувальні, і викликати негативні асоціації.