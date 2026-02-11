Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем телеграмм-канале.
Что предусматривает подписанный протокол?
Подписанный документ дополняет межправительственное соглашение 1997 года по пунктам пропуска и официально добавляет новый переход в перечень международных автомобильных пунктов. Его работа будет организована в круглосуточном режиме.
Протокол создает правовую основу для открытия нового пункта пропуска и позволяет предусмотреть финансирование его обустройства в государственном бюджете Украины. Сейчас подготовительные работы по развитию инфраструктуры уже продолжаются. С украинской стороны их координирует Агентство восстановления.
Как это повлияет на логистику?
Ожидается, что запуск нового пункта пропуска будет способствовать:
- увеличению пропускной способности грузового транспорта;
- более эффективному экспорту и импорту через Молдову и Румынию;
- усилению "Путей солидарности";
- уменьшению нагрузки на другие пункты пропуска на границе.
Интересно! С 12 октября 2025 года ввели новые правила пересечения границы. Говорится о системе въезда/выезда, под названием EES. Как отмечают на официальном сайте Europarl, система направлена на упрощение путешествий между странами-членами. EES – это централизованная база данных для регистрации и хранения информации обо всех пунктах пропуска на внешних границах Шенгенской зоны.
Украина открывает новый пункт пропуска / Фото ГПСУ
Какие приятные изменения анонсировали в ГПСУ?
Ранее мы писали, что пограничники будут проверять документы в поездах "Укрзализныци" во время движения без остановок. На сегодня ускоренный контроль во время движения действует в поездах "Интерсити", курсирующих в Польшу. Однако с нового года система распространится еще на девять пар поездов, то есть на 18 подвижных составов в целом, следующих на выезд и въезд.