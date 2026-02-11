Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем телеграмм-канале.

Что предусматривает подписанный протокол?

Подписанный документ дополняет межправительственное соглашение 1997 года по пунктам пропуска и официально добавляет новый переход в перечень международных автомобильных пунктов. Его работа будет организована в круглосуточном режиме.

Протокол создает правовую основу для открытия нового пункта пропуска и позволяет предусмотреть финансирование его обустройства в государственном бюджете Украины. Сейчас подготовительные работы по развитию инфраструктуры уже продолжаются. С украинской стороны их координирует Агентство восстановления.

Как это повлияет на логистику?

Ожидается, что запуск нового пункта пропуска будет способствовать:

увеличению пропускной способности грузового транспорта;

более эффективному экспорту и импорту через Молдову и Румынию;

усилению "Путей солидарности";

уменьшению нагрузки на другие пункты пропуска на границе.

Украина открывает новый пункт пропуска / Фото ГПСУ

