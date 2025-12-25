Об этом в интервью для РБК-Украина сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал.

В каких поездах документы будут проверять без остановок?

На сегодня ускоренный контроль во время движения действует в поездах "Интерсити", курсирующих в Польшу. По словам Демченко, с нового года система распространится еще на девять пар поездов, то есть на 18 подвижных составов в целом, следующих на выезд и въезд.

Первыми режим ускоренного контроля испытают в поездах "Киев – Перемышль" и "Киев – Хелм". Впоследствии система будет распространена на все определенные маршруты после успешного тестирования пограничниками, таможенниками и "Укрзализныцей".

Согласно решению правительства, ускоренный пограничный контроль будет касаться:

  • 10 поездов в направлении Перемышля;
  • 4 пары поездов (8 составов) в направлении Хелма.

Эта новация позволит пассажирам экономить время на границе и сделает поездки в Польшу более удобными и предсказуемыми.

Пограничный контроль в поезде
Пограничный контроль в поезде / Фото "Суспільне"

Без какого важного документа украинцев не пустят в Польшу?

Как пишет Visit Ukraine, украинцы, которые путешествуют за границу, должны иметь медицинскую страховку, иначе могут столкнуться с отказом во въезде. Для путешествий продолжительностью 3 – 30 дней достаточно стандартного туристического страхового полиса, который покрывает:

  • неотложную медицинскую помощь;
  • госпитализацию;
  • оперативные вмешательства;
  • транспортировку в больницу;
  • репатриацию в случае смерти.

На границе с какими странами сейчас самые большие очереди?

  • Самые большие очереди на границе Украины с ЕС фиксируются с Польшей, где приходится примерно 50% пассажиропотока.
  • Пассажиропоток растет из-за новогодне-рождественского периода, и 21 декабря границу пересекли почти 155 тысяч граждан, с большинством на въезд в Украину.