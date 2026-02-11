Цю інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі.

Що передбачає підписаний протокол?

Підписаний документ доповнює міжурядову угоду 1997 року щодо пунктів пропуску та офіційно додає новий перехід до переліку міжнародних автомобільних пунктів. Його робота буде організована у цілодобовому режимі.

Протокол створює правову основу для відкриття нового пункту пропуску та дозволяє передбачити фінансування його облаштування у державному бюджеті України. Наразі підготовчі роботи з розбудови інфраструктури вже тривають. З українського боку їх координує Агентство відновлення.

Як це вплине на логістику?

Очікується, що запуск нового пункту пропуску сприятиме:

збільшенню пропускної спроможності вантажного транспорту;

ефективнішому експорту та імпорту через Молдову і Румунію;

посиленню "Шляхів солідарності";

зменшенню навантаження на інші пункти пропуску на кордоні.

Цікаво! З 12 жовтня 2025 року запровадили нові правила перетину кордону. Мовиться про систему в'їзду/виїзду, що має назву EES. Як зазначають на офіційному сайті Europarl, система спрямована на спрощення подорожей між країнами-членами. EES – це централізована база даних для реєстрації та зберігання інформації про всі пункти пропуску на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.



Україна відкриває новий пункт пропуску / Фото ДПСУ

Які приємні зміни анонсували у ДПСУ?

Раніше ми писали, що прикордонники перевірятимуть документи у поїздах "Укрзалізниці" під час руху без зупинок. На сьогодні прискорений контроль під час руху діє у поїздах "Інтерсіті", що курсують до Польщі. Однак з нового року система пошириться ще на дев'ять пар потягів, тобто на 18 рухомих складів загалом, що прямують на виїзд та в’їзд.