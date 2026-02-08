Хто має право на першочерговий пропуск на кордоні?

У 2026 році положення статті 23 закону України "Про прикордонний контроль" встановлюють спеціальні правила проходження контролю для визначених категорій осіб.

Зокрема, глави іноземних держав та члени офіційних делегацій, які прибувають до України разом із ними, можуть бути звільнені від стандартних процедур контролю у пунктах пропуску, за умови попереднього офіційного інформування дипломатичними каналами.

Окрім цього, пріоритетне проходження кордону можуть отримати:

власники дипломатичних, службових або офіційних паспортів, які визнає Україна;

співробітники міжнародних організацій;

люди з інвалідністю, які прямують на лікування (за наявності підтверджувальних документів);

особи з інвалідністю І групи;

діти з інвалідністю;

супроводжуючі особи (не більше двох), а за потреби близькі родичі першої лінії спорідненості;

батьки з дітьми віком до одного року, але у разі перетину кордону пішки.

Закон також допускає можливість надання пріоритету під час автомобільного перетину кордону, якщо особа слідує пішки або на легковому авто без сторонніх пасажирів, окрім тих, хто підпадає під визначені законом категорії.

Зверніть увагу! Щодо вагітних жінок, то окремої законодавчої пільги для них не передбачено.

Водночас начальник прикордонного наряду має дискреційне право ухвалити рішення про першочерговий пропуск у виняткових випадках, але із обов’язковим документальним оформленням такого рішення.

Які правила важливо враховувати при перетині кордону?

Окрему увагу слід приділяти правилам переміщення валюти. Вимоги щодо перевезення готівки через кордон визначені Митним кодексом України та нормативними актами Національного банку України.

Якщо сума готівки перевищує еквівалент 10 000 євро, її обов’язково потрібно декларувати.

Порушення цієї вимоги може призвести до штрафів або інших санкцій.

Також прикордонники можуть перевіряти справжність банкнот.

Додатково українцям варто враховувати майбутні зміни правил в’їзду до Європейського Союзу. Після запуску системи попередньої авторизації ETIAS перетин кордону може стати платним.

Очікується, що нові правила запрацюють наприкінці 2026 року, а розмір збору може перевищити початково заявлену суму.

Що ще слід знати про перетин кордону в Україні?