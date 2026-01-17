Чи обовʼязкова згода батька чи матері на виїзд дитини?
В Україні під час воєнного стану виїзд неповнолітньої дитини може бути організований без нотаріальної згоди другого з батьків, якщо її супроводжує один із законних опікунів, баба, дід, старший брат чи сестра, вітчим, мачуха або інша уповноважена особа, пише 24 Канал.
Для цього потрібні документи, що підтверджують особу дитини та супроводжуючого, а також письмове погодження органу опіки та піклування.
- Діти, які досягли 16 років, мають право на самостійний виїзд за кордон відповідно до Цивільного кодексу України (стаття 313).
- Для молодших дітей закон встановлює більш суворі умови: виїзд можливий лише за наявності згоди батьків або законного представника, або в супроводі уповноважених осіб із відповідними документами.
Окремі категорії дітей регулюються постановою КМУ № 57. Наприклад, діти-сироти або ті, хто перебуває у закладах цілодобового перебування, можуть виїжджати у супроводі законного представника або уповноваженої особи закладу за письмовим погодженням служби у справах дітей чи обласної військової адміністрації.
Довідково: Для супроводу дитини чоловічої статі доросла особа повинна мати документи, що підтверджують звільнення від мобілізації. Закон створює механізм, що дозволяє захистити дитину та дотриматися правил перетину кордону навіть у воєнний час.
Що треба знати про сплату аліментів в Україні: коротко про головне
Навіть якщо батьки виїхали за кордон, українське законодавство та міжнародні угоди дають змогу стягнути з них аліменти. Право на виплати зберігається незалежно від того, де проживає боржник.
Для цього документи можна подати через Міністерство юстиції України. Особливо ефективним є стягнення у країнах, що підписали міжнародні договори, зокрема Гаазьку конвенцію 2007 року про стягнення аліментів між державами.
Такий механізм гарантує, що відстань або кордони не стають перепоною для забезпечення прав дитини на належне утримання.