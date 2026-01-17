Обязательно ли согласие отца или матери на выезд ребенка?

В Украине во время военного положения выезд несовершеннолетнего ребенка может быть организован без нотариального согласия второго родителя, если его сопровождает один из законных опекунов, бабушка, дед, старший брат или сестра, отчим, мачеха или другое уполномоченное лицо, пишет 24 Канал.

Для этого нужны документы, подтверждающие личность ребенка и сопровождающего, а также письменное согласование органа опеки и попечительства.

Дети, достигшие 16 лет, имеют право на самостоятельный выезд за границу в соответствии с Гражданским кодексом Украины (статья 313).

Для младших детей закон устанавливает более строгие условия: выезд возможен только при наличии согласия родителей или законного представителя, или в сопровождении уполномоченных лиц с соответствующими документами.

Отдельные категории детей регулируются постановлением КМУ № 57. Например, дети-сироты или те, кто находится в учреждениях круглосуточного пребывания, могут выезжать в сопровождении законного представителя или уполномоченного лица учреждения по письменному согласованию службы по делам детей или областной военной администрации.

Справочно: Для сопровождения ребенка мужского пола взрослое лицо должно иметь документы, подтверждающие освобождение от мобилизации. Закон создает механизм, позволяющий защитить ребенка и соблюсти правила пересечения границы даже в военное время.

