Чи можна добитись виплати аліментів, якщо хтось за кордоном?

Відповідно до статті 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції. Якщо один із батьків мешкає за межами країни, це не скасовує його фінансових зобов'язань – механізми стягнення аліментів передбачені як українським законодавством, так і міжнародними договорами.

Якщо батьки не можуть домовитися самостійно, питання утримання дитини вирішується або через суд в Україні, або шляхом звернення до компетентних органів іноземної держави. У низці випадків подати документи за кордон можна через Міністерство юстиції України.

Перелік країн, у яких діють спрощені процедури стягнення аліментів, залежить від міжнародних договорів. Йдеться, зокрема, про держави – учасниці Гаазької конвенції 2007 року (країни Європейського Союзу, окрім Данії та Ірландії, а також США, Норвегія, Туреччина, Бразилія та інші) і Конвенції Організації Об'єднаних Націй 1956 року, до якої приєдналися Аргентина, Ізраїль, Нова Зеландія, Філіппіни. Також діють окремі двосторонні угоди.

Що робити, якщо вже є рішення українського суду?

Насамперед слід перевірити, чи укладено між Україною та країною проживання боржника відповідний міжнародний договір. Далі готується клопотання про визнання та виконання судового рішення за кордоном із максимально повною інформацією про боржника.

До нього додаються копія рішення суду, довідки про набрання ним законної сили та стан виконання, а також інші необхідні документи з перекладом на мову іноземної держави. Пакет документів подається до Міністерства юстиції України або через територіальні органи юстиції.

У Міністерстві юстиції застерігають, що більшість країн виконують лише ті рішення про стягнення аліментів, у яких сума визначена у твердій грошовій формі, а не у відсотках від доходу.

Що, якщо рішення українського суду немає?

Стягувач може звернутися на підставі Конвенції 2007 року. Для цього оформлюється заява встановленого зразка з відомостями про боржника, дитину та заявника, а також підтвердними документами. Заява подається до міжрегіонального управління Міністерства юстиції, яке надсилає її до компетентного органу іноземної держави та інформує заявника про перебіг справи.

У випадках, коли боржник проживає в країні, з якою Україна не має відповідного міжнародного договору, питання стягнення аліментів вирішується виключно за законодавством цієї держави. Тоді стягувач змушений самостійно або через адвоката звертатися до іноземного суду чи іншого уповноваженого органу.

