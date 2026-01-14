Коли чоловік повинен платити аліменти колишній дружині?

Питання фінансової підтримки колишньої дружини у 2026 році регулюється нормами Сімейного кодексу України, зокрема статтями 75, 76 та 84. Закон чітко окреслює випадки, коли чоловік може бути зобов’язаний надавати матеріальну допомогу, навіть після припинення шлюбу, пише 24 Канал.

Зокрема, відповідно до статті 84 Сімейного кодексу, фінансова підтримка може надаватися:

у період вагітності дружини;

під час догляду за спільною дитиною до досягнення нею трирічного віку;

у разі догляду за дитиною з фізичними або психічними порушеннями: до шести років, за умови, що чоловік є батьком дитини.

Важливо! Це право не залежить від факту працевлаштування дружини чи рівня її доходів. Ключовою умовою є наявність у чоловіка реальної можливості надавати таку допомогу.

Водночас суд може відмовити у стягненні утримання, якщо буде доведено негідну поведінку одного з подружжя у шлюбі або якщо непрацездатність настала внаслідок умисного кримінального правопорушення.

Чи обовʼязкова сплата аліментів дружині після розлучення?

Загальний принцип українського сімейного права полягає у рівній відповідальності подружжя за матеріальне забезпечення сім’ї. Сам по собі факт шлюбу або його розірвання не означає автоматичного обов’язку одного з подружжя утримувати іншого.

Довідково: Винятки можливі лише у випадках, прямо передбачених законом або за умовами шлюбного договору.

Так, згідно зі статтею 75 Сімейного кодексу, право на утримання має колишній чоловік або дружина, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги, за умови, що інша сторона спроможна її надати. До непрацездатних осіб належать:

особи, які досягли пенсійного віку;

особи з інвалідністю I, II або III групи.

Право на аліменти може виникати у разі, якщо наявні доходи не забезпечують мінімального прожиткового рівня. Окремо закон захищає право на утримання, якщо непрацездатність настала внаслідок протиправних дій іншого з подружжя.

