Що буде, якщо не платити аліменти в Україні?
Закон України "Про виконавче провадження" передбачає низку заходів щодо тих, хто накопичив борг за аліментами, повідомляє 24 Канал.
Зокрема, йдеться про такі види покарань:
- якщо заборгованість перевищує три місяці, можливе стягнення з майна, внесення до Єдиного реєстру боржників та передача справи до правоохоронних органів;
- якщо борг перевищує чотири місяці, держвиконавець може обмежити боржника у праві виїзду за кордон, керуванні транспортом, користуванні зброєю та полюванні;
- після шести місяців несплати складається адміністративний протокол;
- у разі заборгованості понад рік, два чи три роки накладаються штрафи.
Цікаво! За даними Мін’юсту, станом на квітень 2025 року тимчасові обмеження вже застосовано до 147,5 тисячі боржників, а у примусовому порядку стягнуто понад 3,6 мільярда гривень.
Який розмір аліментів у 2025 році?
Розмір виплат залежить від прожиткового мінімуму та доходу платника. Дітям гарантовано встановлені такі мінімальні суми:
- 1 281,5 гривні – для дітей до 6 років (половина прожиткового мінімуму у 2 563 гривні);
- 1 598 гривень – для дітей від 6 до 18 років.
Що відомо про соцвиплати в Україні: коротко про головне
В Україні батьки отримують допомогу при народженні дитини у розмірі 41 280 гривень: 10 320 гривень одноразово та по 860 гривень щомісяця протягом трьох років.
Також існують інші виплати, як от: аліменти, допомога одиноким матерям і дітям під опікою, сума яких залежить від віку та стану здоров’я дитини.