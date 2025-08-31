Що буде, якщо не платити аліменти в Україні?

Закон України "Про виконавче провадження" передбачає низку заходів щодо тих, хто накопичив борг за аліментами, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Зарплати вчителів зміняться: які нововведення чекають педагогів з осені

Зокрема, йдеться про такі види покарань:

якщо заборгованість перевищує три місяці, можливе стягнення з майна, внесення до Єдиного реєстру боржників та передача справи до правоохоронних органів;

якщо борг перевищує чотири місяці, держвиконавець може обмежити боржника у праві виїзду за кордон, керуванні транспортом, користуванні зброєю та полюванні;

після шести місяців несплати складається адміністративний протокол;

у разі заборгованості понад рік, два чи три роки накладаються штрафи.

Цікаво! За даними Мін’юсту, станом на квітень 2025 року тимчасові обмеження вже застосовано до 147,5 тисячі боржників, а у примусовому порядку стягнуто понад 3,6 мільярда гривень.

Який розмір аліментів у 2025 році?

Розмір виплат залежить від прожиткового мінімуму та доходу платника. Дітям гарантовано встановлені такі мінімальні суми:

1 281,5 гривні – для дітей до 6 років (половина прожиткового мінімуму у 2 563 гривні);

1 598 гривень – для дітей від 6 до 18 років.

Що відомо про соцвиплати в Україні: коротко про головне