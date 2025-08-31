Что будет, если не платить алименты в Украине?
Закон Украины "Об исполнительном производстве" предусматривает ряд мер в отношении тех, кто накопил долг по алиментам, сообщает 24 Канал.
Интересно Зарплаты учителей изменятся: какие нововведения ждут педагогов с осени
В частности, речь идет о таких видах наказаний:
- если задолженность превышает три месяца, возможно взыскание с имущества, внесение в Единый реестр должников и передача дела в правоохранительные органы;
- если долг превышает четыре месяца, госисполнитель может ограничить должника в праве выезда за границу, управлении транспортом, пользовании оружием и охоте;
- после шести месяцев неуплаты составляется административный протокол;
- в случае задолженности более года, два или три года накладываются штрафы.
Интересно! По данным Минюста, по состоянию на апрель 2025 года временные ограничения уже применены к 147,5 тысячи должников, а в принудительном порядке взыскано более 3,6 миллиарда гривен.
Какой размер алиментов в 2025 году?
Размер выплат зависит от прожиточного минимума и дохода плательщика. Детям гарантированно установлены следующие минимальные суммы:
- 1 281,5 гривны – для детей до 6 лет (половина прожиточного минимума в 2 563 гривны);
- 1 598 гривен – для детей от 6 до 18 лет.
Что известно о соцвыплатах в Украине: коротко о главном
В Украине родители получают помощь при рождении ребенка в размере 41 280 гривен: 10 320 гривен единовременно и по 860 гривен ежемесячно в течение трех лет.
Также существуют другие выплаты, такие как: алименты, помощь одиноким матерям и детям под опекой, сумма которых зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.