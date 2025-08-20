Сколько можно получить при рождении ребенка в 2025 году?

В 2025 году выплаты при рождении ребенка предоставляют двумя часть, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Основание для получения помощи - факт рождения ребенка. Денежная помощь при рождении ребенка предоставляется одному из родителей ребенка, который постоянно проживает вместе с ребенком. общий размер помощи – 41 280 гривен, из которых:

10 320 гривен – выплачиваются сразу;

остальные (по 860 гривен) – в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Помощь предоставляется, если обращение поступило не позднее чем через 12 месяцев после рождения ребенка. Его можно подать через Пенсионный фонд и Дію.

Еще одна разновидность выплат для новоиспеченных родителей – "Пакет малыша". Это набор необходимых вещей для новорожденного ребенка. Также вместо набора можно получить денежную компенсацию.

Обратите внимание! Размер денежной компенсации составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. В этом году эта сумма составляет не менее 7 689 гривен.

Какие выплаты будут доступны в 2026 году?

19 августа депутаты поддержали ряд изменений в системе поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Поэтому с 1 января 2026 года размер выплат при рождении ребенка увеличат.

Помощь при рождении ребенка

Единовременная выплата при рождении ребенка возрастет до 50 000 гривен, сумму будут выплачивать сразу всю. Ранее эта сумма составляла 41 280 гривен, из которых часть выплачивалась ежемесячно.

Выплаты на ребенка до года

Если один из членов семьи остается дома по уходу за ребенком, ему предусмотрена выплата до 7 000 гривен в месяц. Деньги будут платить, пока ребенку не исполнится 1 год.

"Пакет малыша"

Ранее этот набор или средства можно было получить только после рождения ребенка. Изменения предусматривают, что его можно будет заказать с 36 недели беременности.

Какие еще выплаты на детей есть в Украине?