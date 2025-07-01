Помощь для жителей Сумщины
Программа действует в Сумской области, передает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам социальной политики СОГА.
Читайте также Праздничная выплата ко Дню Независимости: кто может получить деньги от государства
Эта областная комплексная программа поддержки ВПЛ на 2025-2026 годы в частности предусматривает предоставление одноразовой адресной денежной помощи на эвакуированного с 1 января 2024 года ребенка в размере 2 000 гривен:
- одному из родителей;
- лицам, которые их заменяют;
- другим законным представителям, оставшихся проживать на территории области.
Помощь предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований и в размерах, предусмотренных в областном бюджете Сумской области на 2025 год на выполнение Программы,
– уточнили в заметке.
Для того, чтобы получить помощь, человек обращается лично в Департамент по вопросам социальной политики СОГА или в структурные подразделения районных госадминистраций, сельских, поселковых, городских советов по вопросам соцзащиты населения с соответствующим заявлением. В нем указываются реквизиты счета в уполномоченном банке, на который перечисляется помощь.
К заявлению прилагаются:
- копии паспорта заявителя и его справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения с ребенком;
- справки о пребывании на учете ребенка, как внутренне перемещенного лица.
Интересно! В 2025 году помощь предоставлена 167 родителям на 271 ребенка.