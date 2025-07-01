Допомога для мешканців Сумщини

Програма діє у Сумській області, передає 24 Канал з посиланням на Департамент з питань соціальної політики СОДА.

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Ця обласна комплексна програма підтримки ВПО на 2025-2026 роки зокрема передбачає надання одноразової адресної грошової допомоги на евакуйовану з 1 січня 2024 року дитину у розмірі 2 000 гривень:

одному з батьків;

особам, які їх замінюють;

іншим законним представникам, що залишилися проживати на території області.

Допомога надається за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань та у розмірах, передбачених в обласному бюджеті Сумської області на 2025 рік на виконання Програми,

– уточнили у дописі.

Для того, аби отримати допомогу, людина звертається особисто до Департаменту з питань соціальної політики СОДА або до структурних підрозділів районних держадміністрацій, сільських, селищних, міських рад з питань соцзахисту населення з відповідною заявою. У ній зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

копії паспорта заявника та його довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки з дитиною;

довідки про перебування на обліку дитини, як внутрішньо переміщеної особи.

Цікаво! У 2025 році допомога надана 167 батькам на 271 дитину.