Нарахування аліментів в Україні

Це переважно робить особа, що не проживає з дітьми, пише 24 Канал з посиланням на Факти.

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Водночас розмір аліментів не є чітким та однозначним. Зокрема виплати на двох дітей визначаються судом.

Законодавством передбачається два основних методи нарахування аліментів:

у частці від доходу платника;

у фіксованій сумі.

Якщо аліменти стягують у частці від заробітку, то на двох дітей виділяють третину доходу. Водночас ця сума не повинна перевищувати десятикратний прожитковий мінімум на кожну дитину відповідного віку.

Зверніть увагу! Така форма нарахування коштів застосовується, якщо справа не стосується встановлення батьківства, материнства чи участі третіх осіб.

Як визначають розмір аліментів на двох дітей

При нарахуванні аліментів на двох і більше дітей визначається єдина частка від доходу, яка виплачується до моменту 18-річчя найстаршої дитини.

Після досягнення дитиною повноліття (якщо другий з батьків не звернувся з новим позовом) загальна сума зменшується на ту частку, що припадала на повнолітню дитину.

Зокрема мінімальна рекомендована сума до виплати аліментів дорівнює рівню прожиткового мінімуму для дитини конкретного віку:

2 563 гривень – для дітей до 6 років;

3 196 гривень – для дітей від 6 до 18 років;

3 028 гривень – для дітей від 18 до 23 років.

Закон гарантує, що мінімальний розмір аліментів не може бути нижчим за 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку,

– йдеться у тексті.

Зауважте! Проте суд може визначити й більшу суму, якщо в платника аліментів є достатній дохід.