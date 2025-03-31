Пенсія для багатодітної мами в Україні

Йдеться про жінок які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, але водночас досягли 50 років та мають не менше ніж 15 років страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Так відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" таким матерям до розміру пенсії призначається надбавка – пенсія за особливі заслуги перед Україною. Її розмірі становить від 35 % до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).

Час догляду матері, яка не працює, за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 01.01.2004 включається до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини,

– наголосили у Пенсійному фонді.

Водночас для матері, яка працює, починаючи з 1 квітня 2004 року, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу. Проте за умови, якщо вона доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримує відповідну допомогу по догляду.

Зверніть увагу! А вже з 1 січня 2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.