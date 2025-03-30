Чи може дружина отримувати пенсію чоловіка

Виплату, яку члени родини оформлюють після смерті одного з подружжя, називається пенсією по втраті годувальника, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Так пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника за таких умов:

вони були на його утриманні;

в годувальника на день смерті було стільки страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії по III групі інвалідності.

На одного непрацездатного члена сім’ї призначається 50% пенсії за віком померлого годувальника. Водночас на двох та більше непрацездатних членів родини надається 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Водночас пенсія за втратою годувальника надається довічно лише тим членам родини, хто досяг пенсійного віку. Іншим родичам виплати продовжуються до тієї миті, як вони втрачають статус непрацездатності.

Зауважте! Заявник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України або отримати послугу онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.