Может ли жена получать пенсию мужа

Выплату, которую члены семьи оформляют после смерти одного из супругов, называется пенсией по потере кормильца, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Так пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца при следующих условиях:

они были на его иждивении;

у кормильца на день смерти было столько страхового стажа, который необходим для назначения пенсии по III группе инвалидности.

На одного нетрудоспособного члена семьи назначается 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. В то же время на двух и более нетрудоспособных членов семьи предоставляется 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, что распределяется между ними равными долями.

В то же время пенсия по потере кормильца предоставляется пожизненно только тем членам семьи, кто достиг пенсионного возраста. Другим родственникам выплаты продолжаются до того момента, как они теряют статус нетрудоспособности.

Обратите внимание! Заявитель может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или получить услугу онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.