Как рассчитывается пенсия по инвалидности

На пенсию по инвалидности влияет количество приобретенного стажа, возраст и другие факторы. В частности и возрастная выплата, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Как зависит выплата по инвалидности от возрастной:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

При этом выплата по инвалидности не может быть меньше чем:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 980 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для лиц, работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

Количество необходимого стажа, который нужно иметь для получения пенсии по инвалидности зависит от группы:

для лиц с I группой инвалидности минимум составляет от 1 до 10 лет стажа;

для лиц со II и III группой инвалидности – от 1 до 14 лет стажа.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– отмечает ПФУ.

Обратите внимание! Если лицо получило инвалидность после достижения пенсионного возраста, ему необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Кто может получить пенсию, если нет стажа

Сейчас получать пенсию по инвалидности без наличия стажа могут: