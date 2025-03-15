Як розраховується пенсія за інвалідністю

На пенсію за інвалідністю впливає кількість набутого стажу, вік та інші фактори. Зокрема, і вікова виплата, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як залежить виплата за інвалідністю від вікової:

I група – 100% пенсії за віком;

II група – 90% пенсії за віком;

III група – 50% пенсії за віком.

Водночас виплата за інвалідністю не може бути меншою як:

для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 520 гривень;

для осіб, що працюють з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.

Кількість необхідного стажу, який потрібно мати для отримання пенсії за інвалідністю залежить від групи:

для осіб з I групою інвалідності мінімум складає від 1 до 10 років стажу;

для осіб з II та III групою інвалідності – від 1 до 14 років стажу.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– зазначає ПФУ.

Зверніть увагу! Якщо особа отримала інвалідність після досягнення пенсійного віку, їй необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Хто може отримати пенсію, якщо немає стажу

Зараз отримувати пенсію за інвалідністю без наявності стажу можуть: