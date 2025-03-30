Яка найменша пенсія в Україні
Ті, хто не має необхідного стажу для пенсії за віком або не працював, можуть отримувати лише соціальну допомогу від держави, яка є найменшою формою пенсійних виплат в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
Читайте також Яким буде розмір пенсії при зарплаті 15 000 гривень
Розмір такої пенсії дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, який на 2025 рік складає 2 361 гривню. Така найменша виплата доступна для без достатнього стажу лише після досягнення 65 років.
Чому можуть відмовити у призначенні соціальної пенсії
Соціальна пенсія може бути відмовлена у випадках наявності додаткових джерел доходу або майнових обмежень. Основними причинами є:
- Наявність доходу – якщо заявник працює, отримує іншу пенсію, здає нерухомість в оренду або має інші джерела доходу;
- Дорогі покупки – якщо за останні шість місяців було здійснено покупку товарів чи послуг на суму понад 50 000 гривень;
- Майно у власності – якщо у заявника або його родини є більше ніж одна квартира чи автомобіль;
- Перевищення доходу – якщо середній місячний дохід сім'ї за останні шість місяців перевищує прожитковий мінімум (у 2025 році – 2 361 гривню).