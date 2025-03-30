Яка найменша пенсія в Україні

Ті, хто не має необхідного стажу для пенсії за віком або не працював, можуть отримувати лише соціальну допомогу від держави, яка є найменшою формою пенсійних виплат в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Розмір такої пенсії дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, який на 2025 рік складає 2 361 гривню. Така найменша виплата доступна для без достатнього стажу лише після досягнення 65 років.

Чому можуть відмовити у призначенні соціальної пенсії

Соціальна пенсія може бути відмовлена у випадках наявності додаткових джерел доходу або майнових обмежень. Основними причинами є:

  • Наявність доходу – якщо заявник працює, отримує іншу пенсію, здає нерухомість в оренду або має інші джерела доходу;
  • Дорогі покупки – якщо за останні шість місяців було здійснено покупку товарів чи послуг на суму понад 50 000 гривень;
  • Майно у власності – якщо у заявника або його родини є більше ніж одна квартира чи автомобіль;
  • Перевищення доходу – якщо середній місячний дохід сім'ї за останні шість місяців перевищує прожитковий мінімум (у 2025 році – 2 361 гривню).