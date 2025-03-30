Какая самая маленькая пенсия в Украине
Те, кто не имеет необходимого стажа для пенсии по возрасту или не работал, могут получать только социальную помощь от государства, которая является наименьшей формой пенсионных выплат в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Размер такой пенсии равен минимальному прожиточному минимуму, который на 2025 год составляет 2 361 гривну. Такая наименьшая выплата доступна для без достаточного стажа только после достижения 65 лет.
Почему могут отказать в назначении социальной пенсии
Социальная пенсия может быть отказана в случаях наличия дополнительных источников дохода или имущественных ограничений. Основными причинами являются:
- Наличие дохода – если заявитель работает, получает другую пенсию, сдает недвижимость в аренду или имеет другие источники дохода;
- Дорогие покупки – если за последние шесть месяцев было совершено покупку товаров или услуг на сумму более 50 000 гривен;
- Имущество в собственности – если у заявителя или его семьи есть более чем одна квартира или автомобиль;
- Превышение дохода – если средний месячный доход семьи за последние шесть месяцев превышает прожиточный минимум (в 2025 году – 2 361 гривну).