Скільки можна отримати при народженні дитини у 2025 році?

У 2025 році виплати при народженні дитини надають двома частина, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Підстава для отримання допомоги — факт народження дитини. Грошова допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, який постійно проживає разом з дитиною. загальний розмір допомоги – 41 280 гривень, з яких:

10 320 гривень – виплачуються одразу;

решта (по 860 гривень) – упродовж наступних 36 місяців рівними частинами.

Допомога надається, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини. Його можна подати через Пенсійний фонд та Дію.

Ще один різновид виплат для новоспечених батьків – "Пакунок малюка". Це набір необхідних речей для новонародженої дитини. Також замість набору можна отримати грошову компенсацію.

Зауважте! Розмір грошової компенсації становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Цьогоріч ця сума становить не менше 7 689 гривень.

Які виплати будуть доступні у 2026 році?

19 серпня депутати підтримали ряд змін у системі підтримки сімей у період до та після народження дитини. Тому з 1 січня 2026 року розмір виплат при народженні дитини збільшать.

Допомога при народженні дитини

Одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 000 гривень, суму виплачуватимуть одразу всю. Раніше ця сума становила 41 280 гривень, з яких частина виплачувалась щомісяця.

Виплати на дитину до року

Якщо один з членів родини залишається вдома по догляду за дитиною, йому передбачена виплата до 7 000 гривень на місяць. Гроші платитимуть, поки дитині не виповниться 1 рік.

"Пакунок малюка"

Раніше цей набір або кошти можна було отримати лише після народження дитини. Зміни передбачають, що його можна буде замовити з 36 тижня вагітності.

Які ще виплати на дітей є в Україні?