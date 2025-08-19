Що буде з прожитковим мінімумом у 2026 році?

Щобільше, прожитковий мінімум зростатиме й у наступні роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки.

Згідно з декларацією, прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2028 року змінюватиметься так:

у 2026 році – 3 288 гривень;

у 2027 році – 3 482 гривні;

у 2028 році – 3 667 гривень.

Загалом прожитковий мінімум у 2026 році, залежно від категорії до якої належить особа, зросте таким чином:

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 564 гривні (у 2025 році – 2 361 гривні);

вважаються працездатними – 3 288 гривні (у 2025 – 3 028 гривень);

для дітей віком до 6 років – 2 783 гривні (у 2025 – 2 563 гривні);

для дітей від 6 до 18 років – 3 471 гривні (у 2025 – 3 199 гривень);

на одну особу (базовий показник) – 3 171 гривні (у 2025 – 2 920 гривень).

Як часто змінюється прожитковий мінімум? До початку повномасштабної війни показник прожиткового мінімуму переглядався двічі на рік. Зараз цю суму встановлюють на весь бюджетний рік. Водночас у 2025 році цей показник не змінився і залишився на рівні 2024.

Які виплати прив'язані до прожиткового мінімуму?

Прожитковий мінімум має вплив на одразу декілька важливих показників. Йдеться, зокрема, про:

максимальну, підвищену та звичайну соціальну пільгу;

розмір зарплати, який дає право отримати податкову соціальну пільгу;

неоподатковуваний розмір допомоги на поховання (яка здійснюється саме коштом роботодавця);

неоподаткований розмір нецільової благодійної допомоги;

аліменти;

мінімальну пенсію;

допомогу з безробіття тощо.

Як змінювався прожитковий мінімум останні 5 років?

За останні 5 років прожитковий мінімум відчутно змінився. Загалом ситуація виглядає так: