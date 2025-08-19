Що буде з прожитковим мінімумом у 2026 році?
Щобільше, прожитковий мінімум зростатиме й у наступні роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки.
Згідно з декларацією, прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2028 року змінюватиметься так:
- у 2026 році – 3 288 гривень;
- у 2027 році – 3 482 гривні;
- у 2028 році – 3 667 гривень.
Загалом прожитковий мінімум у 2026 році, залежно від категорії до якої належить особа, зросте таким чином:
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 564 гривні (у 2025 році – 2 361 гривні);
- вважаються працездатними – 3 288 гривні (у 2025 – 3 028 гривень);
- для дітей віком до 6 років – 2 783 гривні (у 2025 – 2 563 гривні);
- для дітей від 6 до 18 років – 3 471 гривні (у 2025 – 3 199 гривень);
- на одну особу (базовий показник) – 3 171 гривні (у 2025 – 2 920 гривень).
Як часто змінюється прожитковий мінімум?
До початку повномасштабної війни показник прожиткового мінімуму переглядався двічі на рік. Зараз цю суму встановлюють на весь бюджетний рік. Водночас у 2025 році цей показник не змінився і залишився на рівні 2024.
Які виплати прив'язані до прожиткового мінімуму?
Прожитковий мінімум має вплив на одразу декілька важливих показників. Йдеться, зокрема, про:
- максимальну, підвищену та звичайну соціальну пільгу;
- розмір зарплати, який дає право отримати податкову соціальну пільгу;
- неоподатковуваний розмір допомоги на поховання (яка здійснюється саме коштом роботодавця);
- неоподаткований розмір нецільової благодійної допомоги;
- аліменти;
- мінімальну пенсію;
- допомогу з безробіття тощо.
Як змінювався прожитковий мінімум останні 5 років?
За останні 5 років прожитковий мінімум відчутно змінився. Загалом ситуація виглядає так:
|Період
|Базовий показник
|Для працездатних осіб
|Для осіб, які втратили працездатність
|Діти до 6 років
|Діти від 6 до 18 років
|з 01.01.2020 по 30.06.2020
|2027 гривень
|2102 гривень
|1638 гривень
|1779 гривень
|2218 гривень
|з 01.07.2020 по 30.11.2020
|2118 гривень
|2197 гривень
|1712 гривень
|1859 гривень
|2318 гривень
|з 01.12.2020 по 30.06.2021
|2189 гривень
|2270 гривень
|1769 гривень
|1921 гривень
|2395 гривень
|з 01.07.2021 по 30.11.2021
|2294 гривень
|2379 гривень
|1854 гривень
|2013 гривень
|2510 гривень
|з 01.12.2021 по 30.06.2022
|2393 гривень
|2481 гривні
|1934 гривень
|2100 гривень
|2618 гривень
|з 01.07.2022 по 30.11.2022
|2508 гривень
|2600 гривень
|2017 гривень
|2201 гривні
|2744 гривень
|з 01.12.2022 по 31.12.2023
|2589 гривень
|2684 гривень
|2093 гривень
|2272 гривень
|2833 гривень
|з 01.01.2024 і дотепер
|2920 гривень
|3028 гривень
|2361 гривні
|2563 гривень
|3196 гривень