Хто може отримати мінімальну пенсію у розмірі 6 тисяч гривень?

Якщо військовослужбовець загинув або помер, члени його родини, яких він утримував, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Зокрема, Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" встановлює, що пенсія по втраті годувальника становить 30 – 70% грошового забезпечення військового, залежно від причини смерті.

Якщо військовий загинув під час виконання обов’язків:

70% грошового забезпечення на одну дитину;

50% на двох та більше дітей.

Мінімальна гарантована сума для кожної дитини у 2025 році становить 6 100 гривень.

Важливо! Також передбачено 70% грошового забезпечення для батьків, дружини чи чоловіка військового, мінімум 7 800 гривень, незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини.