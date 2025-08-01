Скільки пенсіонери в Україні отримують виплату за втратою годувальника?
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї особи, якій надано статус зниклої безвісти за особливих обставин, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зокрема виплата надається матері чи батьку, які отримують пенсію (тобто досягли пенсійного віку або є особою з інвалідністю). Призначення та виплата здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Право на пенсію виникає у непрацездатних членів сім’ї зниклої особи через один місяць після того, як відомості про зникнення внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,
– наголосили у Пенсійному фонді.
Пенсія призначається на весь період, коли особа є зниклою безвісти за особливих обставин. Тобто вона зберігає відповідний правовий статус.
Зверніть увагу! Виплата пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до зазначеного реєстру відмітки про встановлення місце перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
Хто ще вважається непрацездатною особою та може претендувати на виплати?
Діти (зокрема діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років. Також отримати допомогу можуть діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.