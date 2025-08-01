Скільки пенсіонери в Україні отримують виплату за втратою годувальника?

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї особи, якій надано статус зниклої безвісти за особливих обставин, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема виплата надається матері чи батьку, які отримують пенсію (тобто досягли пенсійного віку або є особою з інвалідністю). Призначення та виплата здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Право на пенсію виникає у непрацездатних членів сім’ї зниклої особи через один місяць після того, як відомості про зникнення внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,

– наголосили у Пенсійному фонді.

Пенсія призначається на весь період, коли особа є зниклою безвісти за особливих обставин. Тобто вона зберігає відповідний правовий статус.

Зверніть увагу! Виплата пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до зазначеного реєстру відмітки про встановлення місце перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин.