Як виплачуватимуть гроші сім’ям загиблих добровольців?

Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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Отримувати ці гроші зможуть родини загиблих добровольців, які у взаємодії з ЗСУ та правоохоронцями брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії Росії. Це стосується захисників, які загинули у період:

з 24 лютого 2022 по 25 березня 2022 – без уточнення території загибелі;

з 26 березня 2022 – якщо особа загинула на території бойових дій.

Загальна сума виплати – 15 мільйонів гривень на всю родину. 1/4 суми виплатять одразу, а решту – рівними частинами протягом 40 місяців.

Як отримати допомогу?

Для отримання грошової виплати сім'ї загиблих добровольців подати заяву до Мінветеранів поштою чи електронною поштою. Документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах – діє електронна взаємодія систем.

Також визначили механізм верифікації інформації Мінветеранів:

перевіряє дані;

запитує інформацію про попередні виплати;

може заслухати заявників, свідків;

ухвалює рішення протягом 1 місяця.

Зауважте! Якщо родина має право на кілька видів допомоги, то вона може вибрати найбільш вигідну.