Як виплачуватимуть гроші сім’ям загиблих добровольців?
Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.
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Отримувати ці гроші зможуть родини загиблих добровольців, які у взаємодії з ЗСУ та правоохоронцями брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії Росії. Це стосується захисників, які загинули у період:
- з 24 лютого 2022 по 25 березня 2022 – без уточнення території загибелі;
- з 26 березня 2022 – якщо особа загинула на території бойових дій.
Загальна сума виплати – 15 мільйонів гривень на всю родину. 1/4 суми виплатять одразу, а решту – рівними частинами протягом 40 місяців.
Як отримати допомогу?
Для отримання грошової виплати сім'ї загиблих добровольців подати заяву до Мінветеранів поштою чи електронною поштою. Документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах – діє електронна взаємодія систем.
Також визначили механізм верифікації інформації Мінветеранів:
- перевіряє дані;
- запитує інформацію про попередні виплати;
- може заслухати заявників, свідків;
- ухвалює рішення протягом 1 місяця.
Зауважте! Якщо родина має право на кілька видів допомоги, то вона може вибрати найбільш вигідну.