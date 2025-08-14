Яку допомогу зможуть отримати пенсіонери без пенсії?
Міністр Денис Улютін стверджує, що відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення і є причиною недовіри серед населення. Зокрема, це один з основних факторів чому люди не хочуть сплачувати внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Читайте також Неочікувано пішов вгору: як змінився курс злотого в середині серпня
Що ми пропонуємо? По-перше, гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Людина не має залишитися без підтримки.
Улютін каже, що основними проблемами у пенсійній системі України зараз є:
- низькі виплати;
- дефіцитність;
- відсутність накопичувальної частини пенсії;
- надмірна кількість спецпенсій.
Пенсійна реформа має виправити цю ситуацію. Окрім впровадження вказаних гарантованих виплат, планується:
- змінити солідарну систему, аби пенсіонери отримували стільки, скільки внесли;
- впровадження накопичувальної системи;
- здійснення справедливого розподілу обсягу коштів, зібраних через ЄСВ у конкретному році, таким чином вдасться створити бездефіцитну систему.