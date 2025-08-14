Як змінився офіційний курс злотого?
14 серпня офіційний курс злотого зріс до – 11,43 гривні (+15 копійок, порівняно із 13 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Що сталося з курсом злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній банківський курс злотого зріс так:
- купівля – 11 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 13 серпня);
- продаж – 11,58 гривні за злотий (+10 копійок).
В обмінниках курс зріс так:
- купівля – 11,30 гривні за злотий (+2 копійки);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
Яка сума гривень потрібна, аби купити 100 злотих?
- щоб придбати 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 158 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 140 гривень.
Яку суму можна отримати при здачі 100 злотих?
- якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;
- при здачі 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 130 гривень.