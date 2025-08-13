Який офіційний курс злотого зараз?
Офіційний курс злотого 13 серпня склав – 11,28 гривні (-5 копійок, порівняно із 12 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як змінився курс злотого у баках та обмінниках?
Середній банківський курс злотого, як повідомляє "Мінфін", змінився так:
- купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 12 серпня);
- продаж – 11,48 гривні за злотий (без змін).
А от в обмінниках ситуація змінилась таким чином:
- купівля – 11,28 гривні за злотий (+3 копійки);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (+5 копійок).
Скільки гривень потрібно, аби купити 100 злотих сьогодні?
- у банку, аби купити 100 злотих, потрібно орієнтовно – 1 148 гривень;
- а от в обміннику придбати 100 злотих можна за приблизно – 1 140 гривень.
Скільки можна виручити за 100 злотих зараз?
- за 100 злотих у банку можна отримати орієнтовно – 1 095 гривень;
- в обміннику за 100 злотих вдасться виручити приблизно – 1 128 гривень.