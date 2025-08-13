Який офіційний курс злотого зараз?

Офіційний курс злотого 13 серпня склав – 11,28 гривні (-5 копійок, порівняно із 12 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як змінився курс злотого у баках та обмінниках?

Середній банківський курс злотого, як повідомляє "Мінфін", змінився так:

купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 12 серпня);

продаж – 11,48 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках ситуація змінилась таким чином:

купівля – 11,28 гривні за злотий (+3 копійки);

продаж – 11,40 гривні за злотий (+5 копійок).

Скільки гривень потрібно, аби купити 100 злотих сьогодні?

у банку, аби купити 100 злотих, потрібно орієнтовно – 1 148 гривень;

а от в обміннику придбати 100 злотих можна за приблизно – 1 140 гривень.

Скільки можна виручити за 100 злотих зараз?