Какой официальный курс злотого сейчас?

Официальный курс злотого 13 августа составил – 11,28 гривны (-5 копеек, по сравнению с 12 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как изменился курс злотого в баках и обменниках?

Средний банковский курс злотого, как сообщает "Минфин", изменился так:

покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 12 августа);

продажа – 11,48 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках ситуация изменилась следующим образом:

покупка – 11,28 гривны за злотый (+3 копейки);

продажа – 11,40 гривны за злотый (+5 копеек).

Сколько гривен нужно, чтобы купить 100 злотых сегодня?

в банке, чтобы купить 100 злотых, нужно ориентировочно – 1 148 гривен;

а вот в обменнике приобрести 100 злотых можно за примерно – 1 140 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых сейчас?