Какой официальный курс злотого сейчас?
Официальный курс злотого 13 августа составил – 11,28 гривны (-5 копеек, по сравнению с 12 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как изменился курс злотого в баках и обменниках?
Средний банковский курс злотого, как сообщает "Минфин", изменился так:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 12 августа);
- продажа – 11,48 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках ситуация изменилась следующим образом:
- покупка – 11,28 гривны за злотый (+3 копейки);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (+5 копеек).
Сколько гривен нужно, чтобы купить 100 злотых сегодня?
- в банке, чтобы купить 100 злотых, нужно ориентировочно – 1 148 гривен;
- а вот в обменнике приобрести 100 злотых можно за примерно – 1 140 гривен.
Сколько можно выручить за 100 злотых сейчас?
- за 100 злотых в банке можно получить ориентировочно – 1 095 гривен;
- в обменнике за 100 злотых удастся выручить примерно – 1 128 гривен.