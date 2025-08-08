Что происходит с официальным курсом злотого?
По состоянию на 8 августа официальный курс злотого достиг – 11,33 гривны (+4 копейки, по сравнению с 7 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как изменился курс злотого в банках и обменниках?
Средний банковский курс злотого, как сообщает "Минфин", несколько изменился:
- покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 7 августа);
- продажа – 11,43 гривны за злотый (-2 копейки).
В обменниках ситуация также изменилась:
- покупка – 11,24 гривны за злотый (+4 копейки);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).
За какую сумму сейчас можно приобрести 100 злотых?
- при покупке 100 злотых в банке, придется потратить ориентировочно – 1 143 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 135 гривен.
Сколько гривен можно выручить за 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить в среднем – 1 090 гривен;
- в обменнике за 100 злотых можно получить ориентировочно – 1 124 гривен.