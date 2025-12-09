Смотрите также Тарифы выше, чем в США: за что россияне сейчас платят больше, чем американцы

На валютный рынок будут давить немало факторов, в частности ситуация в энергетике и моральное состояние украинцев на этом фоне, объясняет для 24 Канала банкир из Глобус банка Тарас Лесовой. Кроме того, не стоит забывать, что на будут давить мировая политическая и экономическая конъюнктура.

Противодействовать этому будут шаги от НБУ по стабильности гривны, реализуя режим управляемой гибкости. Поэтому колебания на рынке на этой неделе будут несущественными: 42,2 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро (на наличном рынке).