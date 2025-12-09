Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 9 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,90 гривны (+7 копеек против 8 декабря) и продажа по 42,35 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 48,80 гривны (без изменений), продажа – по продажа по 49,37 гривны (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,36 гривны (+7 копеек), а продать по 42,40 гривны (+10 копеек).
- Покупка евро по 49,30 гривны (+11 копеек), а продажа по 49,44 гривны (+14 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 42,12 гривны (+25 копеек), а продают по 42,50 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,10 гривны (+28 копеек), а продают по 49,50 гривны (+3 копейки).
Какого курса ждать в конце года?
На валютный рынок будут давить немало факторов, в частности ситуация в энергетике и моральное состояние украинцев на этом фоне, объясняет для 24 Канала банкир из Глобус банка Тарас Лесовой. Кроме того, не стоит забывать, что на будут давить мировая политическая и экономическая конъюнктура.
Противодействовать этому будут шаги от НБУ по стабильности гривны, реализуя режим управляемой гибкости. Поэтому колебания на рынке на этой неделе будут несущественными: 42,2 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро (на наличном рынке).
Спрос на доллар и евро в конце года традиционно растет. Все из-за того, что люди активнее покупают доллар и евро перед праздниками. А из-за притока свободной гривны и сезонного спроса аналитики прогнозируют, что доллар в декабре может приблизиться даже к 43 – 43,5 гривны.