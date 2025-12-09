Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 9 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,90 гривні (+7 копійок проти 8 грудня) та продаж по 42,35 гривні (без змін).

  • Купівля євро проходить по 48,80 гривні (без змін), продаж – по 49,37 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,36 гривні (+7 копійок), а продати по 42,40 гривні (+10 копійок).
  • Купівля євро по 49,30 гривні (+11 копійок), а продаж по 49,44 гривні (+14 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 42,12 гривні (+25 копійок), а продають по 42,50 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 49,10 гривні (+28 копійок), а продають по 49,50 гривні (+3 копійки).

Якого курсу чекати наприкінці року?

  • На валютний ринок тиснутимуть чимало чинників, зокрема ситуація в енергетиці та моральний стан українців на цьому фоні, пояснює для 24 Каналу банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий. Крім того, не варто забувати, що на тиснутимуть світова політична та економічна кон’юнктура.

  • Протидіяти цьому будуть кроки від НБУ щодо стабільності гривні, реалізовуючи режим керованої гнучкості. Тому коливання на ринку цього тижня будуть несуттєвими: 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро (на готівковому ринку).

  • Попит на долар та євро наприкінці року традиційно росте. Все через те, що люди активніше купують долар та євро перед святами. А через приплив вільної гривні та сезонний попит аналітики прогнозують, що долар у грудні може наблизитися навіть до 43 – 43,5 гривні.