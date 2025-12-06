Який курс долара в Україні сьогодні?
6 грудня офіційний курс долара в Україні – 42,18 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
За даними видання "Мінфін", у банку середній курс долара, станом на сьогодні, такий:
- купівля – 41,83 гривні за долар США;
- продаж – 42,40 гривні за долар США.
В обмінниках курс також дещо змінився:
- купівля – 42,15 гривні за долар США;
- продаж – 42,25 гривні за долар США.
Скільки сьогодні можна отримати, якщо здати 100 доларів?
- якщо здати 100 доларів в банк, можна отримати орієнтовно – 4 138 гривень;
- при обміні 100 доларів в обміннику, вдасться отримати приблизно – 4 215 гривень.
Скільки зараз треба гривень, аби купити 100 доларів?
- в банку покупка 100 доларів зараз обійдеться в приблизно – 4 240 гривень;
- а от в обміннику 100 доларів можна купити за орієнтовно – 4 225 гривень.
Що ще важливо знати про долар зараз?
На початку грудня курс долара сильно не зміниться. Зокрема, на міжбанку ця валюта перебуватиме в діапазоні – 42,20 – 42,70 гривні за долар протягом 1 – 7 грудня. Водночас на готівковому ринку люфт коливань буде: 42,30 – 42,80 гривні за долар.
Очікується, що протягом грудня в Україні знизиться попит на валюту. Імовірно, він буде у 1,5 – 2 рази менше ніж раніше.
Також, важливо уточнити, що у грудні може відбутися контрольована девальвація. Тобто, валюта перебуватиме в межах 43 – 43,50 гривні за долар. Проте, це не гарнтовано.